إصابة مواطنين إثر سقوط شظايا مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد ال فارع

بأن رجال الدفاع المدني باشروا هذا اليوم الخميس الموافق ٥/ ١٠ / ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية مما نتج عنه سقوط أحدها داخل مستشفى دون أن يتعرض أحد فيه لأي أَذًى ولله الحمد ، كما تعرض مواطنين إثنين في موقع آخر من الحي لإصابات طفيفة ، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.