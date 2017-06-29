 إثيوبيا تناشد المملكة تمديد العفو عن المخالفين لتأخر الآلاف من مواطنيها عن الموعد النهائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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إثيوبيا تناشد المملكة تمديد العفو عن المخالفين لتأخر الآلاف من مواطنيها عن الموعد النهائي

إثيوبيا تناشد المملكة تمديد العفو عن المخالفين لتأخر الآلاف من مواطنيها عن الموعد النهائي
المناطق - الرياض

ذكرت الحكومة الإثيوبية أن آلاف الإثيوبيين ما زالوا عالقين في المملكة  بعد انتهاء العفو الملكي عن المخالفين لشروط الإقامة الذى استمر 90 يومًا.

وقال وزير الاتصالات نيجري لينشو لـ”بى بى سى”، إن الحكومة طلبت من المملكة تمديد العفو.

وقال إن أكثر من 45 ألف مواطن عادوا حتى الآن ولكن هناك الكثيرين ينتظرون العودة إلى ديارهم.

وقال “لينشو” إن الحكومة تتوقع “ردا إيجابيا” من السلطات السعودية لطلبها بتمديد العفو.

وأضاف أنه كانت هناك حركة بطيئة خلال فترة العفو؛ لأن بعض الناس كانوا متشككين في أن السلطات السعودية ستتخذ إجراءات خلال فترة شهر رمضان المبارك.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص فريق عمل؛ لاستقبال  الإثيوبيين العائدين وإعادة توطينهم.

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