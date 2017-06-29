” تنمية كنانة ” تقيم حفل المعايدة السنوي بمركز كنانة

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم السلام الوطني ثم كلمة الأهالي لشيخ قبائل كنانة قدمها الشيخ خالد بن عبدالرحمن الكناني التي بدأت بتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك وتم بيعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وسأل المولى تعالى له التوفيق والعون في ذلك ثم كلمة لجنة التنمية بكنانة قدمها الأكاديمي بجامعة ام القرى فرع القنفذة الأستاذ محمد علي ادريس الكناني ذكر من خلالها تاريخ كنانة ومدى التحام القبائل وترابطهم مع بعضهم البعض في ظل قادة هذي البلاد والتحامهم مع بعضهم البعض لخدمة هذا الوطن سائلا المولى تعالى النصر والتمكين وان يحفظ هذي البلاد قادتهاوحكامها ، ثم القصائد الوطنية والحماسية التي قدمت من أهالي القبائل والمسرحيات التوعوية الهادفة ،ومونتاج لختام أنشطة اللجنة و أعمالها.

كما كرمت اللجنة أصحاب المبادارات والموظفين المتميزين في الإدارات الحكومية ، ومدراء و مشرفي مراكز النشاط الاجتماعي بمركز كنانة ، ورجال المال و الأعمال من قبل شيخ قبائل كنانة ، وختم الاحتفال بأوبريت ربعي كنانة للمنشد محمد الفلاحي .

وفي نهاية الاحتفال قدم الشكر والعرفان لاعضاء لجنة التنمية لجهودهم في نجاح الكرنفال بعيد الفطر المبارك .