 محافظ الخرج يستقبل أعضاء المجلس البلدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل أعضاء المجلس البلدي

محافظ الخرج يستقبل أعضاء المجلس البلدي
المناطق - الخرج
استقبل سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ  مساعد بن عبدالله الماضي  هذا اليوم الخميس ١٤٣٨/١٠/٥ بمكتبه بالمحافظة أعضاء المجلس البلدي  بمحافظة الخرج
وقد تشرف  أعضاء المجلس البلدي بتقديم التهنئة لسعادة محافظ محافظة الخرج  بعيد الفطر المبارك والترحيب به في محافظة الخرج ،داعين الله له التوفيق والسداد في عمله
وقد تم استعراض بعض المواضيع التي تهم المحافظة وأهالي المحافظة والاستماع الى توجيهات  سعادة المحافظ  بهذا الشأن .
بعد ذلك قدم  سعادة محافظ محافطة الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي شكره الجزيل لاعضاء المجلس البلدي على زيارتهم الكريمة ومشاعرهم الطيبة .
وقد صرح الدكتور مصلح العنزي  رئيس المجلس البلدي انطلاقا من  توجيهات ولاة الامر وحرصهم الدائم بضرورة التوافق والتكامل مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم والعمل على خدمة المواطنين فإن المجلس يسعد بمقابلة سعادة محافظ محافظة الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي والاستماع لتوجيهاته ويسعى للتعاون والتناغم بين المجلس البلدي والمحافظة وجميع القطاعات للعمل على المضي بتقديم الخدمة المطلوبة ،
متمنياً لسعادته كل التوفيق والنجاح في عمله وأن يحقق تطلعات جميع أهالي محافظة الخرج.

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