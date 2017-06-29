اللقاء الأول بين بوتين وترامب سيعقد على هامش قمة مجموعة G20 في ألمانيا

أكد البيت الأبيض أن اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتم عقده على هامش أعمال قمة مجموعة الدول الكبرى الـ20 في هامبورغ الألمانية.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، هيربرت ماكماستر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن “اللقاء سيعقد”.

وأوضح ماكماستر أن “جدول الأعمال لم يتم تحديده بعد”، مضيفا: “المحادثات ستتطرق إلى ما يريد بحثه رئيسنا”.

ومن المتوقع أن تجري هذه القمة خلال يومي 7 و8 من شهر يوليو/تموز المقبل.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن “الزعيمين سيلتقيان بشكل أو بآخر على هامش القمة” المذكورة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تتوقع عقد لقاء بين بوتين وترامب في هامبورغ، موضحا أن المحادثات ستركز على “تطبيع الحوار” بين روسيا والولايات المتحدة.