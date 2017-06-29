نائب الرئيس اليمني : الإنقلابيون يخططون لإنشاء جيش يدين بالولاء لإيران

كشف نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح عن مخطط للإنقلابيين لإنشاء جيش طائفي في بلاده يدين بالولاء لإيران ويفقد هويته الوطنية والقومية.
وأشار خلال اجتماع له اليوم في مدينة مأرب بالقادة العسكريين والمسؤولين المحليين إلى مخاطر الانقلابيين ومساعيهم الخبيثة في تهديد الملاحة الدولية وإرهابهم المنظم في مختلف المجالات واستهدافهم للهوية اليمنية وطمس معالم اليمن العسكرية والثقافية واستيراد أفكار ومفاهيم إيران لغرسها في عقول الأجيال.
ودعا نائب الرئيس اليمني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الشعب في بلاده إلى التلاحم والتكاتف للدفاع عن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر والتصدي لكل من يحاول استهداف مظاهرهما، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاصطفاف الوطني بما يمكن اليمنيين من التخلص من داء الانقلاب والانقلابيين واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات.
وأشاد الفريق محسن، بالانتصارات الجديدة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في صرواح وبقية جبهات القتال ضد الإنقلابيين، مجدداً التأكيد على أن أولويات الحكومة اليمنية الشرعية تتمثل في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب كمطلبين ملحين في طريق بناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.
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