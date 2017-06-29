نائب الرئيس اليمني : الإنقلابيون يخططون لإنشاء جيش يدين بالولاء لإيران

كشف نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح عن مخطط للإنقلابيين لإنشاء ‏جيش طائفي في بلاده يدين بالولاء لإيران ويفقد هويته الوطنية والقومية.‏

وأشار خلال اجتماع له اليوم في مدينة مأرب بالقادة العسكريين والمسؤولين المحليين ‏إلى مخاطر الانقلابيين ومساعيهم الخبيثة في تهديد الملاحة الدولية وإرهابهم المنظم في مختلف ‏المجالات واستهدافهم للهوية اليمنية وطمس معالم اليمن العسكرية والثقافية واستيراد أفكار ‏ومفاهيم إيران لغرسها في عقول الأجيال.‏

ودعا نائب الرئيس اليمني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الشعب في بلاده إلى التلاحم والتكاتف للدفاع عن أهداف ثورتي ‏سبتمبر وأكتوبر والتصدي لكل من يحاول استهداف مظاهرهما، مشدداً على ضرورة بذل ‏مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاصطفاف الوطني بما يمكن اليمنيين من ‏التخلص من داء الانقلاب والانقلابيين واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات.‏

وأشاد الفريق محسن، بالانتصارات الجديدة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في صرواح ‏وبقية جبهات القتال ضد الإنقلابيين، مجدداً التأكيد على أن أولويات الحكومة اليمنية الشرعية تتمثل ‏في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب كمطلبين ملحين في طريق بناء الدولة الاتحادية المكونة ‏من ستة أقاليم.‏