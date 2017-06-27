حقيبة لابتوب مبتكرة تلغي الحاجة إلى الشواحن لجميع الأجهزة

بدأ مصممو فكرة حقيبة اللابتوب المزودة بميزة اتصال البلوتوث، التي قد تقضي على مشكلة شحن الأجهزة المحمولة، بجمع المال اللازم للإطلاق على موقع Indiegogo.

ويقول الباحثون إن آلية عمل “LAER” بسيطة جدا، حيث يمكن شحن الكمبيوتر المحمول (PC أو Mac)، والهاتف الذكي والأجهزة اللوحية، في الوقت ذاته. وبهذه الطريقة، لن يكون هناك حاجة للشواحن المحمولة.

وتقول المجموعة التي تقف وراء حملة Indiegogo، وتتخذ من لندن مقرا لها، إنها ستطرح أيضا تطبيقا يتيح تتبع مقدار الشحن المتبقي في “LAER”.

ويشمل جهاز “LAER” أداة الشحن DC لأجهزة PC و Mac، وكذلك شاحن USB-C وأداة الشحن السريع USB، وكذلك ميزة الشحن اللاسلكي QI.

وذكر فريق العمل أن المنتج المبتكر يمكنه شحن 3 أجهزة محمولة على الأقل، في الوقت نفسه، كما يمكن إضافة المزيد، ولكن البطارية لن تدوم طويلا في هذه الحالة.

ويتيح خيار الشحن السريع إمكانية شحن الأجهزة من 0 إلى 50%، في غضون نصف ساعة فقط، وفقا لـ ARROE.

وتتميز حقيبة “LAER”، بإمكانية تغيير بطاريتها حسب الحجم المرغوب فيه، حيث يمكن الاختيار بين بطارية سعتها 5 آلاف ميلي أمبير في الساعة (بسعر 100 دولار)، أو بطارية بقوة 20 ألف ميلي أمبير في الساعة، في أيام العمل الطويلة، كما سيتم تصميم البطاريات لتكون قادرة على العمل مدة سنتين تقريبا، قبل الحاجة لتبديلها.

ومن المتوقع إطلاق المنتج للبيع بحلول مارس عام 2018.