 الأخضر الأولمبي يكثف تدريباته في معسكر الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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الأخضر الأولمبي يكثف تدريباته في معسكر الرياض

الأخضر الأولمبي يكثف تدريباته في معسكر الرياض
المناطق - الرياض

واصل المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً بالعاصمة الرياض، تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، على فترتين صباحية ومسائية على ملعب معهد إعداد القادة.

وألتحق بمعسكر الأخضر اللاعبين سامي النجعي، وعبدالمجيد السواط، والذين قدما اعتذارهما مسبقًا لإدارة المنتخب عن الحضور في اليوم الأول للمعسكر، كما ألتحق أيضا مروان الحيدري، مهند فلاته، ومتعب المفرج بالمعسكر، في حين استبعد الجهاز الفني اللاعب ناصر العتيبي وذلك عقب الوقوف على جاهزيته الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انضمامه إلى المعسكر.

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