 رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق: مونديال قطر خطأ فادح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق: مونديال قطر خطأ فادح

رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق: مونديال قطر خطأ فادح
المناطق - وكالات

قال غريغ دايك الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، إن منح تنظيم كأس العالم 2022، لقطر كان خطأ فادحا، معاتبا الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وقال إن ثمة سؤالا يجب طرحه دائما وهو “لماذا أُسند تنظيم المونديال لقطر ؟”.
وقال دايك في تصريح لشبكة سكاي سبورتس، إن تقرير غارسيا الذي كشف عنه الفيفا، مؤخرا، بشأن ظروف إسناد البطولة لقطر لم يحمل مفاجآت كثيرة، وشدد على أن السؤال الذي لم تتم الإجابة عنه أبدا هو “لماذا تم التصويت لقطر في تنظيم هذه البطولة؟”.

وأضاف دايك أن قطر لا تمتلك المؤهلات المطلوبة لتنظيم البطولة ولا لديها تاريخ كبير في كرة القدم، كما أنه ليست هناك مدن عديدة يمكن أن تقام فيها المباريات، “علاوة على استحالة اللعب في أجواء تسجل حرارة شديدة”.

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