 ألمانيا تهزم المكسيك برباعية وتبلغ نهائي كأس القارات 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك: فريق بناء التطوعي يعايد المرضى بمستشفى الأفلاج ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي الأمم المتحدة: انهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل لإرساء السلام مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفل يمني بترت رجلاه ويده ألمانيا تهزم المكسيك برباعية وتبلغ نهائي كأس القارات 2017 الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا حاول دهس حشد أمام مسجد بسيارته رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق: مونديال قطر خطأ فادح أكبر مراكز الصرافة ببريطانيا ترفض شراء الريال القطري الأخضر الأولمبي يكثف تدريباته في معسكر الرياض حقيبة لابتوب مبتكرة تلغي الحاجة إلى الشواحن لجميع الأجهزة “عيد الشرف” نائب الرئيس اليمني : الإنقلابيون يخططون لإنشاء جيش يدين بالولاء لإيران

ألمانيا تهزم المكسيك برباعية وتبلغ نهائي كأس القارات 2017

ألمانيا تهزم المكسيك برباعية وتبلغ نهائي كأس القارات 2017
المناطق - وكالات

تأهل المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة كأس القارات 2017، في روسيا، إثر فوزه على نظيره المكسيكي (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب “فيشت” في مدينة سوتشي.

وتقدم المانشافت الألماني بهدفين سريعين أحرزهما اللاعب ليون غوريتسكا، في الدقيقتين (6 و8)، من زمن الشوط الأول. وعزز زميله تيمو فيرنير تقدم أبطال العالم بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 59، وبعد أن قلص المكسيكي فابيان النتيجة، عند الدقيقة الأخيرة، اختتم الألماني، أمين يونس، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الرابع لمنتخب بلاده، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>