ألمانيا تهزم المكسيك برباعية وتبلغ نهائي كأس القارات 2017

تأهل المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة كأس القارات 2017، في روسيا، إثر فوزه على نظيره المكسيكي (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب “فيشت” في مدينة سوتشي.

وتقدم المانشافت الألماني بهدفين سريعين أحرزهما اللاعب ليون غوريتسكا، في الدقيقتين (6 و8)، من زمن الشوط الأول. وعزز زميله تيمو فيرنير تقدم أبطال العالم بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 59، وبعد أن قلص المكسيكي فابيان النتيجة، عند الدقيقة الأخيرة، اختتم الألماني، أمين يونس، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الرابع لمنتخب بلاده، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع.