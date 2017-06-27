 مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفل يمني بترت رجلاه ويده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفل يمني بترت رجلاه ويده

مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفل يمني بترت رجلاه ويده
المناطق - واس

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعلاج الطفل اليمني يونس من محافظة تعز اليمنية الذي بترت رجليه ويده واخترقت شظية عينه اليسرى في انفجار قذيفة .
وسارع المركز بالتواصل مع والدته و التنسيق مع مستشفى العيون في عدن كخطوة أولى وبعدها يتم التنسيق لعلاجه نفسياً وطبياً وتجهيز وتركيب الأطراف الصناعية كخطوات متلاحقة تحت متابعة مكتب المركز في عدن ، سعياً من المركز للوقوف على الحالات الإنسانية الضرورية التي تحتاج لعناية فائقة وفق المبادئ الإنسانية.
يذكر أن الطفل يونس قد تعرض لانفجار قذيفة أدت إلى بتر رجليه ويده واخترقت شظية عينه اليسرى أثناء إحضاره للماء من منطقة مجاورة لمنزلهم في مدينة تعز .
وتأتي هذه المبادرة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتلمس احتياجات الأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأًزمة التي يعيشونها.

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