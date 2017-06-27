الأمم المتحدة: انهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل لإرساء السلام

أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عبئًا إنسانيًا وتنمويًا ثقيلًا على الشعب الفلسطيني.

وذكرت في رسالة تلتها باسم الامين العام أنطونيو غوتيرش بعث بها إلى منتدى الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين “أن أجيالاً من الفلسطينيين نشأت في مخيمات اللاجئين المزدحمة. والكثيرون منهم يعيشون في فقر مدقع، في ظل وجود احتمال ضئيل أو معدوم بحياة أفضل لأطفالهم”.

وخلصت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسين عامًا قد أدى إلى تأجيج دورات العنف والعقاب المتكررة، مؤكدةً أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال.

وقالت: “إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام الدائم الذي يلبي التطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة والسيادة”.