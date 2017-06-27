 الأمم المتحدة: انهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل لإرساء السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمم المتحدة: انهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل لإرساء السلام مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفل يمني بترت رجلاه ويده ألمانيا تهزم المكسيك برباعية وتبلغ نهائي كأس القارات 2017 الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا حاول دهس حشد أمام مسجد بسيارته رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق: مونديال قطر خطأ فادح أكبر مراكز الصرافة ببريطانيا ترفض شراء الريال القطري الأخضر الأولمبي يكثف تدريباته في معسكر الرياض حقيبة لابتوب مبتكرة تلغي الحاجة إلى الشواحن لجميع الأجهزة “عيد الشرف” نائب الرئيس اليمني : الإنقلابيون يخططون لإنشاء جيش يدين بالولاء لإيران اللقاء الأول بين بوتين وترامب سيعقد على هامش قمة مجموعة G20 في ألمانيا تمديد مهلة حملة “وطن بلا مخالف” 30 يوماً للمغادرة لكافة الجنسيات

الأمم المتحدة: انهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل لإرساء السلام

الأمم المتحدة: انهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل لإرساء السلام
المناطق - واس

أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي فرض عبئًا إنسانيًا وتنمويًا ثقيلًا على الشعب الفلسطيني.
وذكرت في رسالة تلتها باسم الامين العام أنطونيو غوتيرش بعث بها إلى منتدى الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين “أن أجيالاً من الفلسطينيين نشأت في مخيمات اللاجئين المزدحمة. والكثيرون منهم يعيشون في فقر مدقع، في ظل وجود احتمال ضئيل أو معدوم بحياة أفضل لأطفالهم”.
وخلصت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسين عامًا قد أدى إلى تأجيج دورات العنف والعقاب المتكررة، مؤكدةً أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال.
وقالت: “إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام الدائم الذي يلبي التطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة والسيادة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>