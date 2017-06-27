ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك: فريق بناء التطوعي يعايد المرضى بمستشفى الأفلاج

قام فريق بناء التطوعي التابع للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالأفلاج صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك بزيارة معايدة للمرضى بمستشفى الأفلاج العام، حيث كان في استقبال الفريق مدير المستشفى أ. عبدالرحمن الحامد الذي صحب الفريق خلال زيارتهم للمرضى المنومين في الأقسام المختلفة.

وتجول الفريق في قسم الباطنة و جراحة الرجال وقدموا لهم الهدايا والورود و حلويات العيد وذلك بهدف رسم الابتسامة على شفاه المرضى وإضفاء البهجة على نفوسهم وتعزيز روابط المحبة والإخاء وتخفيف الألم عنهم وإشاعة التراحم بين الناس وتطبيقاً وإمتثالاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض.

يشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج هي أحد اللجان التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وتأتي هذه الزيارة ضمن خطط وأهداف اللجنة المُعدة مسبقاً للاحتفال بعيد الفطر المبارك.