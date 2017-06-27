 لهذا السبب.. تقرير أمريكي يحذر من زيت جوز الهند ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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لهذا السبب.. تقرير أمريكي يحذر من زيت جوز الهند !

لهذا السبب.. تقرير أمريكي يحذر من زيت جوز الهند !
المناطق - وكالات

أصدرت جمعية القلب الأميركية تقريراً حديثاً ينصح بعدم استخدام #زيت #جوز_الهند، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأوضح الباحثون أن زيت جوز الهند يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة بما يقرب من ست مرات أعلى من زيت الزيتون.

وتعتبر الدهون المشبعة غير صحية لأنها يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول السيئ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً للتقرير الذي نشر هذا الشهر، يحتوي زيت جوز الهند على 82% من الدهون المشبعة، في حين أن #لحوم البقر تحتوي على نسبة 50% من الدهون والزبدة 63%.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتجنب الدهون المشبعة التي توجد في الزبدة وأنواع من الجبن واللحوم الحمراء لآثارها السيئة على صحة الإنسان.

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