 لخريجي المرحلة الثانوية .. برنامج منتهي بالتوظيف في “أرامكو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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لخريجي المرحلة الثانوية .. برنامج منتهي بالتوظيف في “أرامكو”

لخريجي المرحلة الثانوية .. برنامج منتهي بالتوظيف في “أرامكو”
المناطق - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن موعد القبول ببرنامج التدرج لخريجي الثانوية العامة ، حيث تم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

ويوفر البرنامج للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية. إن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة ما تستغرق عامين. ويشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة.

وسيتم فتح الموقع للتقديم من الساعة 8:00 صباحاً ليوم الاثنين تاريخ 3 يوليو 2017 م إلى الساعة 3:00 مساءً من يوم الأحد تاريخ 9 يوليو 2017 م.

متطلبات البرنامج :
يجب على خريجي الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:
• أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى
• أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي)
• ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية
• أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1434/1435),( 1435/1436),( 1436/1437),( 1437/1438)
• أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الادارة العامة للمرور

المميزات
الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج
• راتب شهري
• توفير السكن بحسب خطة الشركة
• مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية
• رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة

الميزات المكتسبة كموظف في الشركة
• راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان
• بدل سكن سنوي
• إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي
• إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة

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