مسؤول إماراتي: إخراج قطر من مجلس التعاون ليس العقوبة الوحيدة المتاحة

أعلن سفير الإمارات في روسيا عمر غباش، خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان، أنّ دولاً خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.

وقال غباش: “هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجرى دراستها في الوقت الحالي”.، مضيفاً “يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا في العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارًا تجاريًا”.

واعتبر أنّ إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي “ليس العقوبة الوحيدة المتاحة”.