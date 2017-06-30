 جرائم “جنسية” تهز الفاتيكان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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جرائم “جنسية” تهز الفاتيكان

جرائم “جنسية” تهز الفاتيكان
المناطق - وكالات

وجهت الشرطة الأسترالية، الخميس، اتهامات للكاردينال الأسترالي جورج بيل الذي يعد فعليا بمثابة “وزير مالية” الفاتيكان، بارتكاب عدد من الجرائم الجنسية.

وقال شين باتون نائب مفوض الشرطة بولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي بمدينة ملبورن “يواجه الكاردينال بيل عددا من الاتهامات فيما يتعلق “بجرائم جنسية في الماضي”.

وأوضح: “هناك عدد ممن تقدموا بشكوى بخصوص هذه الاتهامات”، مشيرا إلى أنه تم استدعاء بيل للمثول أمام محكمة في ملبورن يوم 18 يوليو.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا، الخميس، أن بيل “ينفي بشدة” الاتهامات الموجهة إليه.

وجاء في بيان للأبرشية الكاثوليكية في سيدني أن “الكاردينال بيل سيعود إلى أستراليا في أسرع وقت ممكن لتبرئة ساحته بناء على نصيحة وموافقة من أطبائه”.

وأضاف “قال إنه يتطلع إلى يوم مثوله أمام المحكمة وسيدافع عن نفسه بشدة”. ولم يفصح باتون عن تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات، ولم يوافق على تلقي أسئلة من وسائل الإعلام.

وكان بيل (76 عاما) قسا في بلدة بالارات بولاية فكتوريا قبل أن يصبح كبير أساقفة ملبورن. ويعيش في الفاتيكان منذ 2014.

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