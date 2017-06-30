 فيديو لا يصدق.. حكم كرة قدم أشهر “مسدساً” بوجه لاعب ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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فيديو لا يصدق.. حكم كرة قدم أشهر “مسدساً” بوجه لاعب !

المناطق - وكالات

في حادثة تكاد لا تصدق، لولا وجود فيديو يوثقها، أقدم حكم برازيلي في إحدى مباريات كرة القدم على إشهار مسدسه بوجه لاعب، بعد أن استشاط غضباً حين لكمه هذا الأخير في وجهه.

وفي التفاصيل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن ماركوس لوبيس فييرا، أحد اللاعبين الهواة اعترض على قرار الحكم حول ضربة ترجيح خلال مباراة أقيمت الأحد الماضي، فتطور الأمر إلى مجادلة ثم إلى مشهد عنيف، حين لكم اللاعب الحكم كاميليو دي سوزا.

فما كان من الأخير إلا أن توجه إلى مقعد اللاعبين واستل مسدساً من حقيبته.

إلا أن المباراة انتهت دون وقوع مأساة، إذ استدرك اللاعب فداحة ما قام به، وفرَّ هارباً عندما أدرك أن الحكم لم يعد إليه ببطاقة حمراء، إنما بمسدس وأصفاد.

يذكر أن الحكم، وهو ضابط شرطة أيضاً، برر تصرفه هذا بعد أن انهالت عليه الانتقادات بأنه تصرف بما يتوافق مع الموقف، وليس مع وظيفته كحكم إنما كشرطي ملزم بتوقيف لاعب، أو أي كان يعتدي جسدياً وبالضرب على آخر”.

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