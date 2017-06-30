 رئيس الاتحاد الألماني السابق: “قطر.. ورم سرطاني” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس الاتحاد الألماني السابق: “قطر.. ورم سرطاني”

رئيس الاتحاد الألماني السابق: “قطر.. ورم سرطاني”
المناطق - وكالات

تيو تسوانتسيغر، هو الرئيس السابق للاتحاد الألماني للكرة، هذا الرجل عام 2015 قال في مقابلة تيلفيزيونية: قطر هي “الورم السرطاني”.

في عالم كرة القدم.. الاتحاد القطري لكرة القدم وقتها رفع دعوة قضائية ضد رئيس الاتحاد الألماني السابق في محكمة دوسلدورف الألمانية، كلفة هذه الدعوة كان 100 ألف يورو، وتناقلت وسائل الإعلام القطرية خبر الدعوة وكيف أنهم سيأخذون حقهم من هذا الرجل على ما قال.

أما ما لا تعرفه، الخبر الذي لم تكتب عنه وسائل الإعلام عربية، هو أنه في التاسع عشر من أبريل العام الفائت صدر قرار المحكمة، خسرت قطر القضية، وذهبت المئة ألف يورو سداً، وأكثر من ذلك وفي أول تصريح للألماني تيو بعد انتصاره القضائي قال: دعونا من الأدلة والوقائع، تخيلو معي دولة بحجم نصف مدينة ألمانية، درجات الحراراة فيها مرتفعة جداً، حقوق الانسان فيها شبه معدومة، الحريات مقيدة، تفوز بتنظيم أكبر حدث كروية في العالم، إنها مزحة”.

في ديسمبر عام 2010، فتح بلاتر الظرف وأخرج منه ورقة كتب عليها قطر، ومن وقتها، روائح الفساد تفوح من “بيت فيفا”، كل من شارك في التصويت أو شارك في الاحتفال، رؤوساء اتحادات بكراسيهم لقرون، سقطوا.. البعض كان يحلم بالرئاسة فسقط، والرئاسة بحد ذاتها سقطت، قضايا رشى، بيع حقوق مكاسب شخصية، كل أنواع الفساد ضربت الاتحاد الدولي، كل الطرق كانت تؤدي إلى مونديال قطر !!

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