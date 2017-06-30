 سياحة الباحة تنفذ رحلات عيش السعودية لمناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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سياحة الباحة تنفذ رحلات عيش السعودية لمناطق المملكة

سياحة الباحة تنفذ رحلات عيش السعودية لمناطق المملكة
المناطق-الباحة

ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لبرنامج “عيش السعودية “والذي حث عليه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع التي أنطلقت منها الوحدة الوطنية كذلك ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية .
تواصل سياحه الباحه دعمها لعيش السعوديه حيث تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامجها الوطني «عيش السعودية» عبر الشركاء عيون النسر لتنظيم الرحلات ‏⁧ السياحيه رحله لتعليم منطقه الباحه الى المدينه المنوره خلال الأيام القادمة كما نفذ الشركاء مكتب عيون النسر لتنظيم الرحلات السياحيه بمشاركة المرشد السياحي صالح ابراهيم الزهراني تنظيم عدة رحلات لبعض الجامعات والمدارس من و إلى منطقة الباحة منها طالبات جامعه عفت وطالبات جامعه الأميره نوره ورحلتين لطلاب جامعه الباحه ورحله لطلاب المعهد والكليه التقنيه بالمخواه ورحله لجامعه الامام محمد بن سعود وجامعه الملك سعود
واوضح مدير عام الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني بمنطقه الباحه الاستاذ زاهر محمد الشهري ان برنامج “عيش السعودية ” يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.

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