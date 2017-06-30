 توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله “الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري دراسة: الشوكولاتة مسؤولة عن مستوى ذكائك شركات ومصارف دولية توقف أعمالها في قطر .. وتؤكد: “الوضع أصبح صعبا” حالات اشتباه بفيروس “بيتيا” في المملكة توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة سياحة الباحة تنفذ رحلات عيش السعودية لمناطق المملكة فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بتبوك تنقذ شخص من الغرق أسرية صوير الجوف تقيم لقاء عن أسباب ادمان المخدرات تهديدات بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية.. واحتمال بظهور مواجهات قوية رئيس الاتحاد الألماني السابق: “قطر.. ورم سرطاني” فيديو لا يصدق.. حكم كرة قدم أشهر “مسدساً” بوجه لاعب !

توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة

توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة
الجوف : محمد الحسن

أقامت جمعية توادّ للتنمية الأسرية بالجوف حفل معايدة منسوبيها من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، حيث استضاف فضيلة الشيخ الدكتور عبدالحكيم الحميد في منزلة فريق توادّ ، وتبادل الجميع التهاني بحلول عيد الفطر المبارك ، وتم خلال حفل المعايدة استعراض الجهود التي بذلت في شهر رمضان المبارك وأثرها الاجتماعي المميز مثل برنامج من ينيرها وكذلك حملة شكراً لك على إفطاري ، كما استعرض الجميع ما سوف تقدمه الجمعية خلال المرحلة المقبلة بإذن الله وموعد الانتقال إلى المبنى الإداري الجديد لإدارة الجمعية .
وفِي نهاية الحفل قدم فضيلة رئيس المجلس شكره للحاضرين من أعضاء وموظفين ،سائلا الله أن يعيده على بلادنا وقيادتها وشعبها بالخير والبركات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>