توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة

أقامت جمعية توادّ للتنمية الأسرية بالجوف حفل معايدة منسوبيها من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، حيث استضاف فضيلة الشيخ الدكتور عبدالحكيم الحميد في منزلة فريق توادّ ، وتبادل الجميع التهاني بحلول عيد الفطر المبارك ، وتم خلال حفل المعايدة استعراض الجهود التي بذلت في شهر رمضان المبارك وأثرها الاجتماعي المميز مثل برنامج من ينيرها وكذلك حملة شكراً لك على إفطاري ، كما استعرض الجميع ما سوف تقدمه الجمعية خلال المرحلة المقبلة بإذن الله وموعد الانتقال إلى المبنى الإداري الجديد لإدارة الجمعية .

وفِي نهاية الحفل قدم فضيلة رئيس المجلس شكره للحاضرين من أعضاء وموظفين ،سائلا الله أن يعيده على بلادنا وقيادتها وشعبها بالخير والبركات .