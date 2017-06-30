أسرية صوير الجوف تقيم لقاء عن أسباب ادمان المخدرات

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير بالجوف يوم الأربعاء الرابع من شهر شوال لعام 1438هـ ؛ لقاء بعنوان “تجربة جمعية تعافي” قدمها المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات و المؤثرات العقلية “تعافي” و اخصائي الإدمان الأستاذ مبارك بن علي الحارثي .

استهل الحارثي لقاءه بالتعريف بجمعية تعافي من خلال رؤيتها و رسالتها و أهدافها و دورها في المجتمع و المشاريع التي تبنتها الجمعية في رعاية المتعافين من المخدرات و العناية بهم و البرامج التوعوية و العلاجية التي تقدمها الجمعية للمتعافين و لأفراد المجتمع .

بعدها تحدث الحارثي عن أسباب الإدمان على المخدرات ، و العلامات الدالة على مدمن المخدرات و كيفية اكتشاف المدمن من خلال الملاحظة أو الوسائل المعملية ، كما ذكر الحارثي أنواع المخدرات و تصنيفها ، و درجة تأثيرها وطريقة عملها على الجهاز العصبي للإنسان .

هذا و عرّج الحارثي على الأعراض التي تظهر على المدمن جرّاء تعاطي المخدرات و المنشطات بالإضافة إلى إدمان تعاطي المهدئات و المسكنات ، و مضاعفات و آثار التعاطي الصحية و الاجتماعية .

كما أوضح الحارثي عددًا من وسائل الوقاية من المخدرات ، وطرق علاج المدمنين و تقديم الاستشارات الطبية و النفسية و تقديم المعونة و المساعدة للمتعافين من خلال تأسيس جماعة المساعدة الذاتية لهؤلاء المتعافين .

وكان الأستاذ مبارك الحارثي قد قام بزيارة للمكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بصوير و استقبل عددًا من الاستشارات عبر الهاتف ، ثم عقد لقاء مع الشباب و أحاب عن استفساراتهم و تساؤلاتهم .

وفي نهاية البرنامج قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره للأستاذ مبارك الحارثي على قبوله و إجابته دعة الجمعية و على هذا اللقاء الماتع و المفيد و الشكر موصول للدكتور بندر بن شايم الرويلي منسق هذا اللقاء و مقدمه .