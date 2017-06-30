 فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بتبوك تنقذ شخص من الغرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بتبوك تنقذ شخص من الغرق

فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بتبوك تنقذ شخص من الغرق
المناطق- تبوك

أوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي أن فرقة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع البدع قامت اليوم بإنقاذ شخص من الغرق يبلغ من العمر (14) سنه حيث شاهدت الدورية الشمالية التابعة لمركز التبة شخص يتعرض لحالة غرق أثناء ممارسته السباحة في الموقع المسمى (أبو حصاه) وهو موقع مخصص للنزهة والسباحة وعلي الفور تم توجيه دورية البحث والإنقاذ المتواجدين بالموقع وتم إنقاذه وأجريت له الإسعافات الأولية اللازمة وتم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفي البدع العام للاطمئنان على صحته وحالته مستقرة ولله.

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