حالات اشتباه بفيروس “بيتيا” في المملكة

كشف مركز الأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، عن وجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس “بيتيا” الإلكتروني في السعودية، إلا أن مجريات التحقيقات ما زالت تعمل للتأكد من الإصابة، مشيرا إلى وجود فريق كامل يعمل للمساعدة لأي جهة حكومية للمساعدة للتصدي لأي إصابة.

وقال لـ”الاقتصادية” الدكتور عباد العباد؛ مدير التطوير الاستراتيجي والتواصل في المركز، إن الفريق ما زال يجري التحقيقات بشكل مستمر وبأفضل الممارسات حول الهجمة المعلوماتية التي تجتاح العالم، مبينا أنه من خلال التحقيقات والتحليلات تبين وجود حالات اشتباه، لكن لن يتم صدور أية بيانات قبل أن يتم التعامل معها للتأكد منها.

وأضاف العباد، أن الفريق ما زال يجري عمله إذا كانت الهجمة منظمة أو غير منظمة وفي أي منطقة في العالم، لافتا إلى أن المركز عمل على إجراءات استباقية بإصدار تحذيرات لمسؤولي أمن المعلومات في الجهات الحكومية لإغلاق الثغرات التي من الممكن يدخل منها المهاجم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في حال تعرض جهة للإصابة فإن المركز من مهامه مساعدتها.

واستدرك، أن المركز بعيدا عن الهجمات الحالية، ينذر الجهات الحكومية وغير الحكومية بإغلاق الثغرات بشكل مستمر، فضلا عن التنبيهات في حال وجود تلك الثغرات سواء وجود حالات قرصنة أم لا.