شركات ومصارف دولية توقف أعمالها في قطر .. وتؤكد: “الوضع أصبح صعبا”

أبدت شركات دولية رغبتها في وقف أو تقليص أعمالها في قطر، نظرا للأضرار التي طالتها مع تأخيرات في الشحنات وزيادة أوقات السفر، ما كان له تأثير كبير وفوري على الشركات وأنشطة الأعمال.

ووفقا لـ”رويترز”، قال مدير تجاري بشركة أوروبية لخدمات التشييد لها مكتب إقليمي في الإمارات، إن ” الأمر أصبح صعبا، وإذا لم يحدث تحسن، فسيكون علينا مراجعة استراتيجيتنا في قطر”.

وأضاف المدير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الشركة ربما تضطر إلى وقف التقدم بعروض للفوز بعقود جديدة في قطر أو تقلص عملياتها هناك إذا اشتدت العقوبات.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو) الجاري وفرضت عليها عقوبات اقتصادية مطالبة إياها بوقف تمويل الإرهاب والأعمال العدائية.

وتواجه المصارف العالمية أيضا مأزقا، فقد انضمت بعضها إلى مصارف إماراتية وسعودية وبحرينية في وقف أي تعاملات جديدة مع قطر.

وبالنسبة لوليام جريف، وهو رجل أعمال مقيم في البحرين لديه أعمال استشارية في المنامة والدوحة، فإن رحلته الأسبوعية بالطائرة إلى قطر كانت تستغرق 40 دقيقة، لكنها تحولت الآن إلى رحلة عبر الكويت تستغرق عشر ساعات.

وقال مسؤول تنفيذي بشركة دولية للأعمال الهندسية مقيم في الدوحة، إن الموقف دفع بالفعل شركته لتأخير بعض المشاريع، مبينا أنه “في حالات الضرورة، يسافر الموظفون في رحلة تستغرق سبع ساعات عبر سلطنة عمان للوصول إلى قطر”.

وتابع قائلا: “كمكتب للأقمار الصناعية في قطر، نعتمد على قدرتنا في استقدام عمالة من الإمارات بشكل منتظم. تم إرجاء أعمال عديدة نظرا لاحتجاز مواد بناء في ميناء جبل علي (في الإمارات).

وقلصت بعض الشركات بالفعل أنشطتها خشية تضارب المصالح، كما أدى نضوب التدفقات المالية بين قطر وباقي دول المنطقة إلى صعوبات تواجه الشركات في الدفع.