 “الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله “الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري دراسة: الشوكولاتة مسؤولة عن مستوى ذكائك شركات ومصارف دولية توقف أعمالها في قطر .. وتؤكد: “الوضع أصبح صعبا” حالات اشتباه بفيروس “بيتيا” في المملكة توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة سياحة الباحة تنفذ رحلات عيش السعودية لمناطق المملكة فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بتبوك تنقذ شخص من الغرق أسرية صوير الجوف تقيم لقاء عن أسباب ادمان المخدرات تهديدات بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية.. واحتمال بظهور مواجهات قوية رئيس الاتحاد الألماني السابق: “قطر.. ورم سرطاني” فيديو لا يصدق.. حكم كرة قدم أشهر “مسدساً” بوجه لاعب !

“الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري

“الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري
المناطق - وكالات

كشفت مصادر إعلامية يمنية، أن وزير الإعلام في حكومة الانقلاب أحمد محمد حامد، منح تراخيص بث لقناة «i24» الإسرائيلية للعمل في اليمن بشكل سري، بالتنسيق مع أحد المكاتب الصحفية المملوكة للحوثي.

من جانب آخر، أكد القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب حمد بن وهيط، سيطرة الجيش الوطني والمقاومة أمس على جبال منطقة النصيب الأحمر في مديرية صرواح، ومقتل 10 من مسلحي الميليشيات الانقلابية بينهم مشرف الحوثي الجديد.

وأوضح وهيط أن الجيش والمقاومة يسيطران نارياً على مركز مديرية صرواح، عقب تمركزهما في جبال النصيب الأحمر شمالاً والمرثد شرقاً، وقطع الطريق العام في منطقة حباب، مضيفا أن الميليشيات تعاني من الانهيار وتحاول تنفيذ هجمات لكنها تصاب بالفشل الذريع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>