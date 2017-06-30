“الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري

كشفت مصادر إعلامية يمنية، أن وزير الإعلام في حكومة الانقلاب أحمد محمد حامد، منح تراخيص بث لقناة «i24» الإسرائيلية للعمل في اليمن بشكل سري، بالتنسيق مع أحد المكاتب الصحفية المملوكة للحوثي.

من جانب آخر، أكد القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب حمد بن وهيط، سيطرة الجيش الوطني والمقاومة أمس على جبال منطقة النصيب الأحمر في مديرية صرواح، ومقتل 10 من مسلحي الميليشيات الانقلابية بينهم مشرف الحوثي الجديد.

وأوضح وهيط أن الجيش والمقاومة يسيطران نارياً على مركز مديرية صرواح، عقب تمركزهما في جبال النصيب الأحمر شمالاً والمرثد شرقاً، وقطع الطريق العام في منطقة حباب، مضيفا أن الميليشيات تعاني من الانهيار وتحاول تنفيذ هجمات لكنها تصاب بالفشل الذريع.