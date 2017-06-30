أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم بفندق قصر أبها زواج نجل رجل الأعمال محمد بن ناصر بن جار الله على كريمة عضو مجلس الشورى الاستاذ عبدالعزيز بن سعود أبو نقطة المتحمي

وقدم سموه التهاني والتبريكات للمتزوج الدكتور ” وائل ” متمنياً له حياة زوجية سعيدة .

كما قدمت أسرتي أبو نقطة المتحمي و بن جار الله شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على تشريفه حفل الزفاف ومشاركتهم أفراحهم .

حضر الحفل معالي الدكتور محمد آل هيازع رئيس جامعة الفيصل الأهلية بالرياض وزير الصحة سابقاً ومعالي الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة , وعدد من اعضاء مجلس الشورى ومسؤولي ووجهاء وأعيان منطقة عسير.