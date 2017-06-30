 أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله “الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري دراسة: الشوكولاتة مسؤولة عن مستوى ذكائك شركات ومصارف دولية توقف أعمالها في قطر .. وتؤكد: “الوضع أصبح صعبا” حالات اشتباه بفيروس “بيتيا” في المملكة توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة سياحة الباحة تنفذ رحلات عيش السعودية لمناطق المملكة فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بتبوك تنقذ شخص من الغرق أسرية صوير الجوف تقيم لقاء عن أسباب ادمان المخدرات تهديدات بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية.. واحتمال بظهور مواجهات قوية رئيس الاتحاد الألماني السابق: “قطر.. ورم سرطاني” فيديو لا يصدق.. حكم كرة قدم أشهر “مسدساً” بوجه لاعب !

أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله

أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم بفندق قصر أبها زواج نجل رجل الأعمال محمد بن ناصر بن جار الله على كريمة عضو مجلس الشورى الاستاذ عبدالعزيز بن سعود أبو نقطة المتحمي
وقدم سموه التهاني والتبريكات للمتزوج الدكتور ” وائل ” متمنياً له حياة زوجية سعيدة .

كما قدمت أسرتي أبو نقطة المتحمي و بن جار الله شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على تشريفه حفل الزفاف ومشاركتهم أفراحهم .

حضر الحفل معالي الدكتور محمد آل هيازع رئيس جامعة الفيصل الأهلية بالرياض وزير الصحة سابقاً ومعالي الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة , وعدد من اعضاء مجلس الشورى ومسؤولي ووجهاء وأعيان منطقة عسير.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>