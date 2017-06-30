حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة للمناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تصل سرعتها الى 45كم ساعة على مناطق القصيم الشرقية ,الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة , عسير والباحة.

كما يبقي الطقس حار على معظم المناطق في حين يكون شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة ومعتدل على المصائف، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان،عسير،الباحة والطائف فترة مابعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22-45كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.