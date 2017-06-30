 هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تشارك المجتمع فرحة عيد الفطر بتوزيع الهدايا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طريقة حذف حساب سناب شات نهائياً “ساكسو بنك”: خطر أخلاقي يهدد البنوك الإيطالية اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تشارك المجتمع فرحة عيد الفطر بتوزيع الهدايا حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة للمناطق أمير عسير يشرف أفراح المتحمي وبن جار الله “الحوثي” يرخص لقناة إسرائيلية بشكل سري دراسة: الشوكولاتة مسؤولة عن مستوى ذكائك شركات ومصارف دولية توقف أعمالها في قطر .. وتؤكد: “الوضع أصبح صعبا” حالات اشتباه بفيروس “بيتيا” في المملكة توادّ للتنمية الأسرية بالجوف تقيم حفل معايدة سياحة الباحة تنفذ رحلات عيش السعودية لمناطق المملكة

هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تشارك المجتمع فرحة عيد الفطر بتوزيع الهدايا

هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تشارك المجتمع فرحة عيد الفطر بتوزيع الهدايا
المناطق _بريدة
عايد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم المواطنين والمقيمين بعيد الفطر المبارك بتوزيع هدايا العيد ، وذلك بتوجيه ومتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة.
حيث قام مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع الشيخ مشيقح بن حمود المشيقح ، يرافقه رئيس هيئة مدينة بريدة الشيخ دبيخي بن سليمان الدبيخي ، ومجموعة من منسوبي الهيئة بتوزيع الهدايا على الأطفال بالعثيم مول ببريدة ، ومواقع أخرى ، والمتواجدين في هذه المواقع بصحبة عائلاتهم ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتأتي مبادرة الهيئة التي تحظى برعاية واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – ، من خلال مناسبة عيد الفطر المبارك ، بوصفها من المناسبات العزيزة والمهمة لدى المجتمع ، الذي اعتاد الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تبذل مختلف القطاعات في سبيل مشاركة المجتمع فرحتها كثيراً من الجهود كلٌ حسب اختصاصه.
وقد لقيت هذه البادرة القبول والثناء من أطياف المجتمع ، على ما تقدمه الهيئة تجاههم ، ودورها الفعال في خدمتهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>