هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تشارك المجتمع فرحة عيد الفطر بتوزيع الهدايا

عايد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم المواطنين والمقيمين بعيد الفطر المبارك بتوزيع هدايا العيد ، وذلك بتوجيه ومتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة.

حيث قام مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع الشيخ مشيقح بن حمود المشيقح ، يرافقه رئيس هيئة مدينة بريدة الشيخ دبيخي بن سليمان الدبيخي ، ومجموعة من منسوبي الهيئة بتوزيع الهدايا على الأطفال بالعثيم مول ببريدة ، ومواقع أخرى ، والمتواجدين في هذه المواقع بصحبة عائلاتهم ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتأتي مبادرة الهيئة التي تحظى برعاية واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – ، من خلال مناسبة عيد الفطر المبارك ، بوصفها من المناسبات العزيزة والمهمة لدى المجتمع ، الذي اعتاد الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تبذل مختلف القطاعات في سبيل مشاركة المجتمع فرحتها كثيراً من الجهود كلٌ حسب اختصاصه.

وقد لقيت هذه البادرة القبول والثناء من أطياف المجتمع ، على ما تقدمه الهيئة تجاههم ، ودورها الفعال في خدمتهم.