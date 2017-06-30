 اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة

اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة
المناطق _واس

ذكرت الحكومة اليابانية أن اليابان والاتحاد الأوروبي سيجريان محادثات على مدى يومين اعتبارًا من اليوم في طوكيو بهدف التوصل إلى اتفاق واسع حول التجارة الحرة الثنائية.
ومن المقرر أن تصل المفوضة التجارية للاتحاد االأروبي سيسيليا مالمستروم اليوم الجمعة، إلى طوكيو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا.
يذكر أن اليابان والاتحاد الأوروبي يجريان مناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة منذ مارس 2013.

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