اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة

ذكرت الحكومة اليابانية أن اليابان والاتحاد الأوروبي سيجريان محادثات على مدى يومين اعتبارًا من اليوم في طوكيو بهدف التوصل إلى اتفاق واسع حول التجارة الحرة الثنائية.

ومن المقرر أن تصل المفوضة التجارية للاتحاد االأروبي سيسيليا مالمستروم اليوم الجمعة، إلى طوكيو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا.

يذكر أن اليابان والاتحاد الأوروبي يجريان مناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة منذ مارس 2013.