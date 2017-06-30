 القضاء الأميركي يصادر برجا تملكه إيران بشكل غير مباشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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القضاء الأميركي يصادر برجا تملكه إيران بشكل غير مباشر

القضاء الأميركي يصادر برجا تملكه إيران بشكل غير مباشر
المناطق _وكالات

قضت محكمة فيدرالية أميركية في نيويورك بمصادرة برج من 36 طابقا في الجادة الخامسة الفارهة في مانهاتن بعدما اعتبرته تابعا بشكل غير مباشر للسلطات الإيرانية، لتؤكد بذلك حكما سابقا صدر عام 2013.
وقال جون كيم المتحدث باسم النائب الفدرالي العام في القطاع الجنوبي لولاية نيويورك إن البناء سيباع ويعود ثمنه إلى صندوق خاص للتعويض عن ضحايا اعتداءات.

وتقدر قيمة البناء بين 500 مليون ومليار دولار، بحسب مصادر عدة. كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك أخرى، كما أضاف المتحدث.

وبحسب أوساط النائب العام فان هذه المصادرة بناء على حكم من القضاء المدني هي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان حكم أول صدر في هذه القضية في 2013 عن محكمة الدرجة الأولى لمصلحة الجهة المدعية وهي الحكومة الأميركية، لكن الدفاع استأنف الحكم يومها.

ومن بين الذين سيستفيدون من مصادرة هذا البناء، ذوو الضحايا أو الضحايا الذين سقطوا في تفجير مقر للمارينز في بيروت عام 1983 وضحايا أميركيون سقطوا في اعتداء وقع في الخبر في السعودية عام 1996.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن أصحاب البناء الذي باشر بناءه شاه إيران، حولوا ملايين الدولارات من استغلال هذا البرج إلى إيران خصوصا عبر مصرف “ملي” المرتبط بالحكومة الايرانية.

وقال النائب العام جون كيم في بيان صدر الخميس إن “أصحاب البناء رقم 650 في الجادة الخامسة قدموا للح

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