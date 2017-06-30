المركز الاجتماعي بالضربة يطلق أنشطة وبرامج عيدية للأهالي

أقام المركز الاجتماعي بالضربة والتابع للجنة التنمية الاجتماعية بالروضة وللعام الرابع على التوالي حفل معايدة أهالي بلدة الضربة (70 كم جنوب حائل) , وذلك مساء يوم العيد الثالث من أيام عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٨هـ , حيث اشتمل الحفل على العديد من البرامج والأنشطة الاجتماعية والترفيهية لفئات المجتمع من الأطفال والشباب وكبار السن. وقام بتقديم فقرات الحفل الشاب ممدوح السويدي , حيث بدىء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها خالد فلاح الشريطي , عقب ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الشيخ سعد بن عذبي الشريطي والتي عبر فيها عن تهنئته الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، كما جدد مبايعة الاهالي لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

ثم كلمة المركز الاجتماعي القاها الاستاذ/مناور شباب الشريطي .، والتي عبر فيها عن شكرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعمها اللامحدود للوطن والمواطن وفي جميع المناشط الاجتماعية .

ثم استئنفت فقرات الحفل بفقرات متنوعة ومميزة حيث اشتملت على العرضة السعودية ، تلا ذلك أمسية شعرية بمشاركات شعرية لكل من الشعراء: الشاعر ممدوح المشيط , والشاعر عيادة الجهيلي , والشاعر نواف الشلاقي ، والمنشد/ممدوح السويدي . كما تخلل الحفل مهرجان الألعاب النارية التي زينت سماء الحفل , عقبها تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة.

الی ذلك أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالروضة الأستاذ مناور بن شباب الشريطي عن أهمية دعم مثل هذه الأنشطة الفعالة ضمن مبادرات ودور اللجنة للأهالي بكل القرى التابعة للروضة وما يتبعها مبينا عن النجاحات الكبيرة التي شهدت الفعاليات مثنيا على دعم مسؤولي القرية واهتمام فرع الوزارة بالمنطقة ودعم مركز التنمية الاجتماعية بحائل لكل ما يعزز الأنشطة والبرامج الهادفة