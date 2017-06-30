الإبداع يتواصل في فعاليات صيف الخرج 38

ابتدأ فعاليات اليوم الخامس من إحتفالات عيد وصيف الخرج 38 بمبايعة لولاة الأمر قدمها كابتن فريق ازهار والتي قدمت العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية والثقافية وبمشاركة المهرجين والدمى والتي شارك فيها الأطفال والكبار .

وأجرى المركز الإعلامي لقاء مع مدير المسرح الأستاذ / ماجد الشعيل والذي بين أن الاستعدادات للفعاليات بدأت بالتنسيقات مع الفرق المشاركة منذ شهور حيث يكون هناك تنسيقات بين اللجنة المنظمة للفعاليات لاختيار أفضل الفرق المشاركة على مستوى المملكة واستقطابها لتقدم الفعاليات المتميزة والتي استهدفنا فيها الأطفال بالنسبة الأكبر وكذلك العمل على تجهيز المسرح بأفضل الإمكانيات من الصوتيات والشاشات التي توفر مشاهدة ممتعة لجميع الزوار في البرج .

وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشة ، جهازين جوال ).

وتستضيف الفعاليات في يومها السادس فرقة بنات المدينة الاستعراضية كما تقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة .