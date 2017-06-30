 الإبداع يتواصل في فعاليات صيف الخرج 38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الصحة يعيد تشكيل لجنتي مخالفات المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة بصحة تبوك باناسونيك تطور شماعة ملابس قادرة على إزالة الروائح الكريهة أدبي جدة يستقبل الأدباء والمثقفين في معايدته السنوية مساء الثلاثاء الإبداع يتواصل في فعاليات صيف الخرج 38 قصيدة شٓـبيهُ الجٓــدّْ للناصري اهداء لولي العهد المركز الاجتماعي بالضربة يطلق أنشطة وبرامج عيدية للأهالي القضاء الأميركي يصادر برجا تملكه إيران بشكل غير مباشر طريقة حذف حساب سناب شات نهائياً “ساكسو بنك”: خطر أخلاقي يهدد البنوك الإيطالية اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تشارك المجتمع فرحة عيد الفطر بتوزيع الهدايا حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة للمناطق

الإبداع يتواصل في فعاليات صيف الخرج 38

الإبداع يتواصل في فعاليات صيف الخرج 38
المناطق _الخرج
ابتدأ فعاليات اليوم الخامس من إحتفالات عيد وصيف الخرج 38 بمبايعة لولاة الأمر قدمها كابتن فريق ازهار والتي قدمت العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية والثقافية وبمشاركة المهرجين والدمى والتي شارك فيها الأطفال والكبار .
وأجرى المركز الإعلامي لقاء مع مدير المسرح الأستاذ / ماجد الشعيل والذي بين أن الاستعدادات للفعاليات بدأت بالتنسيقات مع الفرق المشاركة منذ شهور حيث يكون هناك تنسيقات بين اللجنة المنظمة للفعاليات لاختيار أفضل الفرق المشاركة على مستوى المملكة واستقطابها لتقدم الفعاليات المتميزة والتي استهدفنا فيها الأطفال بالنسبة الأكبر وكذلك العمل على تجهيز المسرح بأفضل الإمكانيات من الصوتيات والشاشات التي توفر مشاهدة ممتعة لجميع الزوار في البرج .
وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشة ، جهازين جوال ).
وتستضيف الفعاليات في يومها السادس فرقة بنات المدينة الاستعراضية كما تقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>