 أدبي جدة يستقبل الأدباء والمثقفين في معايدته السنوية مساء الثلاثاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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أدبي جدة يستقبل الأدباء والمثقفين في معايدته السنوية مساء الثلاثاء

أدبي جدة يستقبل الأدباء والمثقفين في معايدته السنوية مساء الثلاثاء
المناطق _عادل الزهراني

يقيم نادي جدة الثقافي الأدبي حفل معايدته السنوية مساء يوم الثلاثاء القادم وذلك بمقر النادي هذا وقد وجه النادي  الدعوات إلى كافة الأدباء والمثقفين  وأعضاء الجمعية العمومية. وكما يقيم منتدى عبقر الشعري بالنادي  على هامش الاحتفالية  أمسية شعرية  لكل من الشاعر صالح بن جربييع الزهراني والشاعر الدكتور يحي الزبيدي ويدير الأمسية الشاعر عبدالملك الخديدي  . وقال الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس مجلس ادارة أدبي جدة  بأن النادي  درج على استمرارية لقاء الأدباء والأديبات والمثقفين والمثقفات في كل مناسبة لتأكيد دور النادي الأدبي والثقافي الحاضن  للأدب والأدباء والإبداع والمبدعين وترسيخ هذا الدور لدى فئات المجتمع بشكل عام والأدباء والمثقفين بشكل خاص.

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