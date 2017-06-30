 وزير الصحة يعيد تشكيل لجنتي مخالفات المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة بصحة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الصحة يعيد تشكيل لجنتي مخالفات المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة بصحة تبوك

وزير الصحة يعيد تشكيل لجنتي مخالفات المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة بصحة تبوك
المناطق _تبوك
‎أصدر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارين يقضيان بإعادة تشكيل لجنتي النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية  ولجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة تبوك
وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني ان لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية الجديدة ضمت كلاً من الدكتور نواف بن عبدالله الركف رئيساً للجنة  وعضوية كلا من الدكتور سالم البلوي والصيدلي ناصر البلوي والدكتور حمدان العطوي والقانوني ماجد البلوي ومحمد العنزي أميناً ومقرراً للجنة .
في حين ضمت لجنة النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الدكتور هيازع الشهري رئيسا للجنة وعضوية كلا من  الصيدلي ناصر البلوي والدكتور حمدان العطوي والقانوني عبدالعزيز المطيري وماجد البلوي أميناً ومقرراً للجنة .

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