سيارة تصدم حاجزا محيطا بمسجد في فرنسا

صدم رجل يبلغ من العمر ” 43 عام ” بسيارته الحاجز المحيط بمسجد كريتيه (جنوب شرق باريس) دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا قبل أن توقفه الشرطة بتهمة ” محاولة شن هجوم ” .

وأوضحت مديرية شرطة باريس أن رجلا على متن سيارة رباعية الدفع صدم مرارا أمس الخميس الحواجز التي وضعت لحماية مسجد كريتيه وعندما لم يتمكن من تجاوزها واصل سيره وصدم رصيفا للمارة قبل ان يلوذ بالفرار .

وبينت أنه تم ايقاف السائق في منزله ووضع قيد التوقيف الاحترازي .

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في بيان له ان التحقيق سيكشف الدوافع الحقيقية للرجل الذي حاول اقتحام موقف المسجد على متن سيارته .