 سيارة تصدم حاجزا محيطا بمسجد في فرنسا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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سيارة تصدم حاجزا محيطا بمسجد في فرنسا

سيارة تصدم حاجزا محيطا بمسجد في فرنسا
المناطق _واس

صدم رجل يبلغ من العمر ” 43 عام ” بسيارته الحاجز المحيط بمسجد كريتيه (جنوب شرق باريس) دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا قبل أن توقفه الشرطة بتهمة ” محاولة شن هجوم ” .
وأوضحت مديرية شرطة باريس أن رجلا على متن سيارة رباعية الدفع صدم مرارا أمس الخميس الحواجز التي وضعت لحماية مسجد كريتيه وعندما لم يتمكن من تجاوزها واصل سيره وصدم رصيفا للمارة قبل ان يلوذ بالفرار .
وبينت أنه تم ايقاف السائق في منزله ووضع قيد التوقيف الاحترازي .
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في بيان له ان التحقيق سيكشف الدوافع الحقيقية للرجل الذي حاول اقتحام موقف المسجد على متن سيارته .

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