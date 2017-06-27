 عمليات انتحارية ضد قوات عسكرية لبنانية.. وسقوط قتلى ومصابين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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عمليات انتحارية ضد قوات عسكرية لبنانية.. وسقوط قتلى ومصابين

عمليات انتحارية ضد قوات عسكرية لبنانية.. وسقوط قتلى ومصابين
المناطق _بيروت

أصيب 7 جنود من الجيش اللبناني، بينما قتل 5 انتحاريين، الجمعة (30 يونيو 2017)، أثناء مداهمات لمخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال شرق البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، نقلًا عن بيان للجيش اللبناني، أنه “أثناء قيام قوة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة”.

وتسببت هذه الخطوة في مقتل الانتحاري وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة”، بينما أضاف بيان الجيش اللبناني: “في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف القوات”.

وفي السياق نفسه، فجر الإرهابيون عبوة ناسفة، بينما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير”.

وأوضح الجيش اللبناني، أنه خلال قيام قوة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية التابع للنازحين السوريين في المنطقة نفسها، أقدم إرهاب خامس على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين”.

وأشار البيان إلى أن إرهابي آخر ألقى قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات، ما أدّى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة.

يذكر، أن منطقة عرسال المحاذية للحدود السورية، تشهد مواجهات بين الجيش اللبناني وعناصر من داعش وجبهة النصرة.

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