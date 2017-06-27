مستحبات يوم الجمعة

نظراً للفضل الكبير ليوم الجمعة، فهناك العديد من الأعمال المستحب القيام بها، ومنها:

قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين. قراءة سورة المنافقين أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسّر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قراءة كل من سورة الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه. الإكثار من الصلاة على النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-. التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلّما بكّر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره. قراءة سورة الكافرون، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب. الاغتسال، وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب. الإكثار من الدعاء، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد، والتهليل، والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عزّ وجل، والصلاة على نبيه الكريم.