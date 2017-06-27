منفذ جسر الملك فھد یحقق الأربعاء الماضي أعلى وتيرة عبور یومیة منذ افتتاحه

حقق منفذ جسر الملك فھد الأربعاء الماضي أعلى وتيرة عبور يومیة في أعداد العابرين له منذ افتتاحه بعد عبور نحو 116 ألف مسافر.

وبّین العقید معلا العتيبي، الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقیة، أن أعداد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 4 أيام العید بلغوا نحو 343 ألف عابر، منھم 116 ألفا يوم الأربعاء الماضي فقط.

ومن جانبه، أوضح المقدم ضويحي السھلي، مدير جوازات جسر الملك فھد، أن الجوازات قامت بتخصیص 40 موظفاً للعمل خلال إجازة العید على فترتین صباحیة ومسائیة من أجل تسییر الحركة على الجسر وسرعة إنھاء إجراءات المسافرين لتخفیف الازدحام.