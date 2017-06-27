 الأمير خالد بن طلال يسلم الجائزة الكبرى للفائزين بمسابقة “الوليد”.. ويعلن عن خبر سار! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير خالد بن طلال يسلم الجائزة الكبرى للفائزين بمسابقة “الوليد”.. ويعلن عن خبر سار!

الأمير خالد بن طلال يسلم الجائزة الكبرى للفائزين بمسابقة “الوليد”.. ويعلن عن خبر سار!
المناطق _الرياض

سلم الأمير خالد بن طلال الفائزين بالجائزة الكبرى لمسابقة “الوليد شفاه الله” التي أطلقها للموسم الثاني على التوالي خلال شهر رمضان، الجوائز النقدية التي فازوا بها، كما أعلن عن دراسته مقترحًا باستمرار المسابقة على أن يتم إقامتها في آخر جمعة من نهاية كل شهر.
وقام الأمير خالد بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تم تصويره داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يعالج فيه نجله “الوليد” ، ورصد مقطع الفيديو تسليم 4 من الفائزين في المسابقة جوائز نقدية بلغت لاثنين منهم 100ألف ريال.
وحصل الآخران على جوائز نقدية قدرها 10 آلاف ريال، فيما وعد الأمير خالد باستمرار المسابقة بشكل دوري خلال الفترة المقبلة.

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