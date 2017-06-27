الأمير خالد بن طلال يسلم الجائزة الكبرى للفائزين بمسابقة “الوليد”.. ويعلن عن خبر سار!

سلم الأمير خالد بن طلال الفائزين بالجائزة الكبرى لمسابقة “الوليد شفاه الله” التي أطلقها للموسم الثاني على التوالي خلال شهر رمضان، الجوائز النقدية التي فازوا بها، كما أعلن عن دراسته مقترحًا باستمرار المسابقة على أن يتم إقامتها في آخر جمعة من نهاية كل شهر.

وقام الأمير خالد بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تم تصويره داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يعالج فيه نجله “الوليد” ، ورصد مقطع الفيديو تسليم 4 من الفائزين في المسابقة جوائز نقدية بلغت لاثنين منهم 100ألف ريال.

وحصل الآخران على جوائز نقدية قدرها 10 آلاف ريال، فيما وعد الأمير خالد باستمرار المسابقة بشكل دوري خلال الفترة المقبلة.