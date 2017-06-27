 دراسة تكشف الرابط بين مرض السكري ودهون الكبد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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دراسة تكشف الرابط بين مرض السكري ودهون الكبد

دراسة تكشف الرابط بين مرض السكري ودهون الكبد
المناطق - وكالات

اكتشف فريق من العلماء دور أحد الإنزيمات في زيادة الهرمونات الذكورية ومضاعفات التمثيل الغذائي التي ينتج عنها كل من مرض السكري ودهون الكبد. ويسمّى الإنزيم الذي أجريت الأبحاث حول تأثيراته في الجسم AKR1C3، ومن نتائج زيادة مستوياته في الجسم أيضاً تزايد احتمالات إصابة المرأة بمتلازمة تكيّس المبيض.

وأجريت الأبحاث في جامعة برمنجهام، وأظهرت نتائجها أن زيادة مستويات الأنسولين في الجسم تؤدي إلى زيادة مستويات إنزيم AKR1C3، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة دهون الكبد.

وترتبط زيادة إنزيم AKR1C3 أيضاً بزيادة الهرمونات الذكورية لدى المرأة، وهي حالة تزيد احتمالات الإصابة بمتلازمة تكيّس المبيض.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة “كلينيكال إندوكرينولوجي أند ميتابوليسم” الطبية، توفّر هذه النتائج فرصة لإنتاج علاج وقائي يحمي من تطوّر مرض السكري ومن زيادة دهون الكبد في الوقت نفسه.

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