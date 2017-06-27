 آثار إيجابية في سوق النفط بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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آثار إيجابية في سوق النفط بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

آثار إيجابية في سوق النفط بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد
المناطق - وكالات

توقع تقرير “أويل برايس” الدولي أن يكون لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد آثار إيجابية وعميقة بشكل واسع على سوق النفط، مشيرا إلى أن ولي العهد أكد مرارا أن السعودية تعمل على تحقيق أهداف استقرار وتوازن السوق.

ولفت التقرير إلى الدور المؤثر الذي قام به الأمير محمد بن سلمان على كل الأصعدة في الآونة الأخيرة، خاصة برنامج التحول الاقتصادي وغيرها من أوجه النهضة التنموية في البلاد.

وأضاف أنه مع هبوط الأسعار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في أوائل عام 2016 عادت السعودية لتكون المحرك الرئيس في “إدارة السوق”، من خلال تقييد الإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأشار إلى أن خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك بالتعاون مع المنتجين المستقلين الذي تم مد العمل به تسعة شهور إضافية ترى بعض الأوساط المالية والنفطية أنه ما زال غير كاف لتحقيق التوازن في السوق مؤكدة أنه ليس من المستحيل تماما العودة مرة أخرى إلى المنافسة على الحصص السوقية.

وذكر التقرير الذي نشرته “الاقتصادية” أن تعميق التخفيضات مطروح بشدة على مائدة المفاوضات المقبلة للمنتجين ومن المؤكد أن رفع الأسعار سيكون هدف المنتجين الرئيس هذه المرة خاصة بالنسبة للسعودية وذلك مع قرب موعد الاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي”أرامكو”.

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