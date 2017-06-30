 وثيقة مسربة تضع فيسبوك بمواجهة فضيحة جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شعارات ضد خامنئي في إيران تستبق مؤتمر “المقاومة الإيرانية” وزير الخارجية البريطاني : النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون هاتف بدون بطارية يحصل على الطاقة من الهواء رئيس جمهورية جنوب أفريقيا يستقبل الأمير سلطان بن سلمان التقارب السعودي المصري يفقد قطر هامش المناورة الحملة السعودية تقدم المياه النقية للنازحين في الشمال السوري لبنان يكشف عن تفاصيل التفجيرات الانتحارية في مخيمات السوريين ميانمار ترفض دخول بعثة أممية للتحقيق في انتهاكات بحق المسلمين وثيقة مسربة تضع فيسبوك بمواجهة فضيحة جديدة بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية داخل المحافظة والمراكز التابعة  وزير الصحة يعيد تشكيل لجنتي مخالفات المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة بصحة تبوك وفاة مواطن بسبب الألعاب النارية .. وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة

وثيقة مسربة تضع فيسبوك بمواجهة فضيحة جديدة

وثيقة مسربة تضع فيسبوك بمواجهة فضيحة جديدة
المناطق - الرياض

تورط موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في فضيحة جديدة، بعد تسريب وثائق تكشف أن الشركة الأميركية تتعامل مع خطاب الكراهية بعنصرية ووفق معايير مزدوجة.
وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن الوثائق التي حصل عليها موقع “بروبابليكا” تظهر الخطوط العريضة التي ينتهجها مشرفو موقع فيسبوك في تعاملهم مع خطابات الكراهية.

وتظهر الوثائق المسربة أن الشبكة الاجتماعية تسمح بالكلام الذي يحض على الكراهية ضد الأقليات مثل السائقات الإناث والأطفال السود، وفي المقابل تمنعه ضد الرجال البيض.

وذكرت “تلغراف” أن هذه الخطوط توضح السياسية غير المتساوية التي يتعامل بها فيسبوك تجاه بعض الفئات الدينية والاجتماعية.

وقال فيسبوك إن السبب في هذا الأمر هو أنه يحمي الخصائص الشخصية مثل الجنس والعرق والانتماء الديني والجنسية والتوجه الجنسي، ولكنه لا يحمي الأيديولوجيا السياسية والعمر والطبقة الاجتماعية.

إلا أن هذا التصريح يتنافى مع وثيقة سربت، تظهر سؤالا طرحه فيسبوك على موظفيه، ويقول “مَن مِن بين هؤلاء يجب أن نحمي”، وأرفق السؤال بثلاثة خيارات (المرأة التي تقود السيارة – الأطفال ذوي البشرة السمراء – الرجال البيض).

وكان الجواب هو الرجال البيض، مما يعني أن فيسبوك لا يحمي النساء السائقات والأطفال ذوي البشرة السمراء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>