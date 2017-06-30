 بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية داخل المحافظة والمراكز التابعة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية داخل المحافظة والمراكز التابعة 

بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية داخل المحافظة والمراكز التابعة 
المناطق - تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة البدع بمنطقة تبوك حملاتها الرقابية المستمرة على مختلف المنشآت التجارية داخل المحافظة والمراكز التابعة لمنع وقوع أي مخالفات صحية تضر بصحة وسلامة المستهلكين .
وفي التفاصيل كشف مساعد رئيس بلديه  البدع المتحدث الرسمي للبلديه عبدالله الرشندي أن البلدية قامت مساء امس بجولات مفاجئة على المطاعم بمركز قيال حيث رصدت ٨٥ كيلو سمك و٢ كيلو قمبري غير صالحة للاستهلاك الادمي  .
وأكد الرشندي أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشئات الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية مؤكداً تطبيق أقصى العقوبات على المنشآت المخالفة داعياً عموم المواطنين والمقيمين للإبلاغ فورا عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل .

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