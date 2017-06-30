لبنان يكشف عن تفاصيل التفجيرات الانتحارية في مخيمات السوريين

كشف الجيش اللبناني عن تفاصيل إضافية تسلط الضوء على مداهمة مخيمي النور والقارية في جرد عرسال، اليوم الجمعة، وتفجير 4 انتحاريين أنفسهم داخلهما، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي المركزي أن الجيش اللبناني تمكن من تحديد هوية اثنين من الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا أحزمتهم الناسفة في مخيم النور، وهما: أبو عائشة، أحد مسؤولي “جبهة النصرة”، وأبو عبادة الشرعي، قاض شرعي للتنظيم نفسه في جرد عرسال.

في الوقت نفسه، لا يزال الانتحاري الثالث الذي هاجم القوات اللبنانية في مخيم النور مجهول الهوية، وكذلك الرابع الذي فجر نفسه في مخيم القارية.

وأضاف الإعلام الحربي أن الجيش اعتقل أكثر من 300 مطلوب أثناء مداهمته المخيمين، وبين الموقوفين عناصر متطرفة ينتمون لتنظيم “داعش” وجبهة “النصرة”، كما تم القضاء على عدد من المسلحين جراء اشتباكات مع الجيش أثناء المداهمة.

وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني داهم المخيمين بعد ورود معلومات عن تخطيط الإرهابيين المتواجدين فيهما لتنفيذ هجمات داخل البلاد.

من جانبها، أفادت وسائل اعلام بأن معظم الموقوفين في مخيم القارين ينتمون إلى تنظيم “داعش”، وبينهم مسؤولون، حسب نتائج التحقيقات الأولية.