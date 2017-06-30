التقارب السعودي المصري يفقد قطر هامش المناورة

قالت صحيفة “العرب” الصادة من لندن، في تقرير لها أن التقارب السعودي المصري أفقد قطر الكثير من هامش المناورة.

وتابعت الصحيفة أن الاتصال الهاتفي الأخير بين زعيمي البلدين مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر للاستجابة إلى “13” مطلبا لإعادة العلاقات معها، وإنهاء الأزمة، أفقد قطر مناورتها وضاعف من الضغوط عليها.

ولفت الصحيفة إلى أن متانة العلاقات بين الرياض والقاهرة هي حجر الزاوية في الكثير من التطورات الإقليمية خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن التفاهم السياسي والأمني والاقتصادي المشترك حول عدد من القضايا سوف يؤثر على مسار بعض الأزمات بصورة إيجابية

و كشفت مصادر مصرية أن الدول الأربع لن تتنازل عن مطالبها، مشيرة أنه بعد مضي نحو شهر من المناورات القطرية فإن الدوحة لم تستطع تحقيق نتيجة ملموسة تخفف عنها وطأة المقاطعة العربية.

ووفقا لمصادر فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور غدا السبت مدينة تبوك لوضع حجر الأساس لبناء جسر “سلمان” ليربط بين المملكة ومصر مرورا بجزيرتي “تيران وصنافير” وسيرفع العلم السعودي على الجزيرتين بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

وسيشمل حفل وضع حجر الأساس للجسر عرض جوي وبري من القوات المسلحة في كل من المملكة ومصر ، ويختتم الحفل بعرض للقوات الخاصة “سعودي 1.”