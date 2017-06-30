رئيس جمهورية جنوب أفريقيا يستقبل الأمير سلطان بن سلمان

استقبل فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، في القصر الرئاسي في بريتوريا، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية جنوب إفريقيا، بناء على دعوة من معالي وزيرة السياحة في جنوب إفريقيا توكوزيلي إكاسا.

وفي بداية الاستقبال رحب فخامة رئيس جنوب إفريقيا بسمو الأمير سلطان بن سلمان، وطلب نقل خالص تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة، وبالدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب فخامته عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع المملكة التي تحظى بمكانة عالمية بارزة من خلال ثقلها الديني والسياسي، ودورها الاقتصادي المهم، وما تتمتع به من مكانة تاريخية وإرث حضاري .

من جانبه، نقل الأمير سلطان بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين ، لفخامة رئيس جنوب أفريقيا، وتمنياته – أيده الله – لقيادة جنوب إفريقيا وشعبها الصديق بدوام الاستقرار والتطور والرخاء.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الزيارة، منوهاً بما تتمتع به جنوب أفريقيا من مكانة سياسية واقتصادية في إفريقيا، إضافة إلى ما تزخر به من تطور سياحي ومواقع تراثية أدرج العديد منها في قائمة التراث العالمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين المملكة وجنوب أفريقيا، وسبل تطوير في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا توكوزيلي إكاسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا غرم بن سعيد الملحان.