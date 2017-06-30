 وزير الخارجية البريطاني : النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية البريطاني : النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون

وزير الخارجية البريطاني : النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي على خان شيخون
المناطق - واس

أكّدت بريطانيا أن النظام السوري هو المسؤول بشكل شبه مؤكد عن الاعتداء بالسلاح الكيماوي على خان شيخون .
وأشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان له اليوم إلى ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه تم بالفعل استخدام غاز الأعصاب السارين في الاعتداء على بلدة خان شيخون في شمال سورية يوم 4 إبريل الماضي .
وقال ” إن هذا التأكيد لا يمكن تجاهله ، والآن سوف تعمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد المسؤول عن هذا الاعتداء ” مذكرا بما قاله سابقا بأن تقديرات المملكة المتحدة تشير إلى أن النظام السوري هو المسؤول بشكل شبه مؤكد عن هذا الاعتداء الشنيع .
وحث جونسون الشركاء الدوليين على أن يتحدوا في مطالبتهم لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء المروع .

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