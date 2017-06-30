شعارات ضد خامنئي في إيران تستبق مؤتمر “المقاومة الإيرانية”

انتشرت في شوارع مدن إيرانية عدة شعارات ضد المرشد علي خامنئي ونظام الملالي في البلاد، وذلك عشية انعقاد المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس: “شهدت مناطق مختلفة في طهران وكبريات المدن نشاطات من بينها كتابة شعارات وتعليق صور وبوسترات وتوزيع منشورات وكتيبات دعما لهذا المؤتمر”.

وأضاف، البيان الذي أرفق بصور لشعارات رفعت في مناطق إيرانية مناهضة للنظام، أن “الحملة الواسعة للشباب وأنصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لدعم المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في الأول من يوليو في باريس، والتي بدأت منذ أسابيع، أخذت أبعادا أوسع في الأيام الأخيرة”.

وأورد البيان بعض الشعارات واللافتات التي تم رفعها على جدران الشوارع في مدن إيرانية كبرى، مثل مشهد وأصفهان والأحواز وهمدان وكرمان وبندر عباس.

وأشار البيان الصادر قبل يومين، إلى مسعود رجوي بوصفه “قائد المقاومة الإيرانية”، ومريم رجوي باعتبارها “رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية”.

وأظهرت صور أرفقت بالبيان ملصقات تحمل صور مسعود ومريم رجوي على جدران عدد من شوارع المدن الإيرانية، مصحوبة بشعرات “خيارنا مريم رجوي”، و”الحرية والمساواة مع مريم رجوي”.

وذكر البيان أن “هذه النشاطات هي استمرار للحملة الواسعه للمقاومة في مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية لنظام الملالي، وتؤكد حقيقة أنه لا أدنى شرعية لنظام الملالي ولا لأيّ من أجنحته”.

وأضاف أن “المؤتمر السنوي العام في الأول من يوليو، يعكس طموحات وآمال الشعب الإيراني. هذا المؤتمر هو استمرار لحركة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة العام 1988 وحملة مقاطعة مسرحية الانتخابات بشعار لا للجلاد ولا للمخادع”.