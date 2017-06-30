 رونالدو ينشر أول صورة لتوأمه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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رونالدو ينشر أول صورة لتوأمه

رونالدو ينشر أول صورة لتوأمه
المناطق - الرياض

نشر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مساء الخميس، أول صورة له مع طفليه التوأمين اللذين ولدا في الولايات المتحدة الأميركية من أم بديلة.
ونشر لاعب ريال مدريد، البالغ من العمر 32 عاما، الصورة على صفحته في مواقع تويتر، وأرفقها بتعليق قال فيه “سعيد جدا بحمل الحبيبين الجديدين في حياتي”.

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق إن رونالدو أصبح أبا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن الطفلين ولدا في أميركا وأن والدة النجم البرتغالي كانت أول من زارتهما.

وفي الأسبوع الماضي، رحّبت شقيقة رونالدو، كاتيا، بالتوأم، خلال حوار لها مع قناة برتغالية، وقالت إن الأمر يتعلق برضيع (ماتيو) ورضيعة (إيفا).

وأضافت “ولد التوأم من أم بديلة وهذا هو السر الذي لم يكشفه رونالدو بعد للعالم”.

وكان رونالدو يتواجد مع المنتخب البرتغالي في روسيا، حيث تجرى منافسات كأس القارات، قبل أن يغادر صوب الولايات المتحدة من أجل استقبال طفليه، بعد هزيمة منتخبه في نصف النهائي على يد تشيلي.

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